Motorista de app que tentou estaquear passageiro em Anápolis conta detalhes do episódio

Atualizado, às 10h05

Aos 61 anos, um motorista de aplicativo de Anápolis viveu um episódio que repercutiu fortemente na cidade.

Na manhã de segunda-feira (13), após uma discussão com um passageiro, ele saiu do carro, pegou um facão e tentou esfaquear o passageiro. Tudo registrado por câmeras de segurança.

Entretanto, se apresentando apenas como Ricardo, o motorista encaminhou ao Portal 6, uma carta explicando o que o levou a tais circunstância.

Admitindo que se excedeu, disse que havia esperado, sem pestanejar, por cerca de cinco minutos até o usuário entrar no veículo. “Já fui recepcionado por ele com uma falta de educação terrível, com a insistente fala para eu andar mais rápido ou mudar as rotas que o próprio aplicativo estava direcionando’, conta.

Ele explica que revidou, dizendo que para preservar a segurança de todos os envolvidos no trânsito, não faria da forma como o cliente desejava.

Ricardo traz ainda na versão que ouviu frases depreciativas sobre os motoristas, de uma forma geral, de transporte por aplicativo, o colocando como subordinado.

Conforme o profissional, o passageiro continuou insistindo em imprimir mais velocidade e passar por novas rotas, alegando que o Ricardo trabalhava para ele. ‘Logo estacionei o carro e pedi pra ele se retirar, ele se negou, foi aonde perdi a cabeça e cometi o erro já presenciado por todos’.

A seguir, a carta na íntegra:

Hoje me envolvi numa situação que gerou repercussão na nossa cidade e até fora dela, porém, preciso dar minha versão a minha classe e aos meus companheiros de trabalho que me conhecem e até os que não conhecem.

Peço encarecidamente que encaminhem esse texto, para que os julgamentos que estão sendo proferidos a minha pessoa sejam minimizados.

Não venho aqui me fazer de vítima, errei e assumo meu erro, mas os fatos que aconteceram dentro do meu veículo não foram divulgados por nenhum canal de comunicação, fato que não justifica minha ação, porém expõe o cidadão, pai de família, com 61 anos de idade, honesto, e com caráter ilibado que tenho.

Na manhã de hoje, 13/12, fui notificado de uma corrida que teria próximo ao central parque, cheguei ao local e esperei o cliente por mais de 5 minutos sem pestanejar, após a entrada do mesmo em meu veículo, já fui recepcionado por ele com uma falta de educação terrível, e com a insistente fala para eu andar mais rápido ou mudar as rotas que o próprio aplicativo estava direcionando, pois ele estava atrasado para seu compromisso, imediatamente o questionei se ele estava atrasado, não teria que ter demorado para o embarque, e que não faria da forma que ele desejava, pra preservar minha segurança e de todos os outros envolvidos no trânsito de nossa cidade, fato que gerou uma insatisfação do cliente.

Após isto, ouvi do cliente frases que depreciavam nossa profissão, e que me colocava como seu subordinado, o que não é verdade.

Você usar o meu carro, não quer dizer que ele é seu, ele é meu, estou emprestando ao aplicativo pra te transportar, isso não te dá o direito de tripudiar no meu bem.

Transporto com alegria e dinamismo, há mais de dois anos, centenas de pessoas por semana, tenho notas e elogios no aplicativo, mesmo assim, tentei argumentar ao cliente que o carro sendo meu, o levaria em segurança de acordo com o que o aplicativo me orientava, e de antemão ouvi do senhor que eu teria que fazer do jeito que ele estava me mandando pois eu estava trabalhando pra ele, logo estacionei o carro e pedi ele pra se retirar, ele se negou, foi aonde perdi a cabeça e cometi o erro já presenciado por todos.

Não estou aqui pra me fazer de coitado, errei, peço desculpas a população, a minha classe, somos trabalhadores e passamos por problemas diariamente, um caso isolado não pode macular todo o esforço de uma classe toda.

Antes de me julgar, peço que entendam o acontecido, ouçam as duas partes e assim tirem suas conclusões.

Estou a disponibilidade de quem for para prestar qualquer esclarecimento, mas não ouçam só um lado da história, apesar da gravidade do meu erro.

Mil desculpas a todos os motoristas de aplicativo, que trabalham incansavelmente pra transportar em segurança toda a população que assim desejar.

Att. Ricardo