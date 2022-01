Netuno inicia as atividades neste sábado com mega estrutura e prometendo trazer os melhores DJ’s do país

Quem entrar na Netuno a partir desta sexta-feira (14) vai ficar impressionado com a revolução conceitual e de estrutura que o local passou para ser o novo point de Anápolis.

Instalada no prédio da antiga Alizzari, na Avenida Minas Gerais, no bairro Jundiaí, a boate promete tocar o melhor do House e Eletrônico sem dispensar Funk, Pop e até outros estilos mais populares.

A organização espera trazer os melhores DJ’s do país e tornar a Netuno conhecida pelo bom som, ambiente e experiência dos frequentadores.

Tanto é que antes de chegar na pista principal, o visitante verá um conjunto de frases numa parede cheia de luzes que traduzem os valores do local: não tolerar racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discriminação.

A ideia de ser uma boate acolhedora, atualizada e moderna casa exatamente com o público anapolino que costuma buscar diversão em Goiânia e Brasília exatamente por não ter em Anápolis nenhum espaço com essa proposta.

Com isolamento acústico rígido e seguindo todas as regras sanitárias impostas pelo município, a Netuno abrirá as portas sempre às sextas-feiras e sábados, a partir das 22h.