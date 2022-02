Preso homem que espancou esposa após ser flagrado na cama com a amante, em Anápolis

Uma moradora do Bairro Santo Antônio, em Anápolis, de 50 anos, foi agredida com socos pelo próprio marido, de 36 anos, ao se deparar com ele e outra mulher na cama.

O constrangimento e lesões ocorreram no último domingo (13), mas as informações só foram reveladas nesta terça-feira (15).

O Portal 6 apurou que, enquanto uma equipe da Polícia Militar (PM) fazia uma ronda de rotina, se deparou com uma mulher em prantos, em frente à calçada da própria residência.

Ao ser questionada, ela disse que teria sido agredida com o homem, com quem se relaciona há mais de três anos, após surpreendê-lo com uma amante na própria cama.

Neste momento, o companheiro teria se trancado dentro da residência após ter socado o rosto e a boca da mulher.

Os policiais, inclusive, tiveram que pedir um serrote emprestado a um vizinho para cortar o cadeado e emitir a voz de prisão.