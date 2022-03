Show de Dihh Lopes já tem data para acontecer em Goiânia e Anápolis

Um dos principais nomes do mundo da comédia, Dihh Lopes, estará de volta a Goiás para a apresentação do novo show “Réu Primário”.

O stand-up acontecerá em duas cidades do estado, mas em datas diferentes. A primeira apresentação está prevista para o dia 25 deste mês, no Teatro São Francisco, em Anápolis.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressodigital.com e a classificação indicativa do show é para pessoas maiores de 16 anos.

A segunda exibição acontece no dia 27 de março, no “Goiânia Comedy Club”, na capital. As entradas podem ser compradas pelo site sympla.com. Assim como em Anápolis, a classificação do espetáculo é para maiores de 16 anos.

Com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, o humorista é um dos mais conhecidos no ramo das piadas ‘pesadas’, considerada uma das principais características dele.

Além disso, Dihh Lopes também é conhecido por fazer parte do grupo “4 amigos” ao lado de nomes prestigiados como Afonso Padilha, Thiago Ventura e Márcio Donato.