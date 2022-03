Muitas mulheres sofrem diariamente para manter o cabelo alinhado. Brilho, sedosidade e movimento é o que todas querem para manter a autoestima elevada e uma aparência melhor. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos alguns truques para deixar o cabelo perfeito! Inclusive, se você começar a colocá-los em prática, vai ver que vai mudar completamente suas madeixas!

6 truques para deixar o cabelo perfeito que toda mulher deveria conhecer:

1. Trance o seu cabelo antes de ir dormir

Fazer uma trança para dormir é um truque perfeito, ela vai prevenir o temido frizz e ressecamento. Além disso, evitar caspas e fios embaraçados. A fricção com a fronha acaba danificando o cabelo.

2. Use fronhas de seda

Aliada à trança, outra coisa que cuida dos fios na hora de dormir é o uso de fronhas de seda. Elas reduzem drasticamente o contato do tecido com os fios.

3. Use óleo no cabelo

O hábito de passar óleo reparador no cabelo é muito benéfico. Isso porque ele evita as pontas duplas e o ressecamento, além de deixar eles visivelmente mais sedosos e bonitos. Vale usar para dormir, antes da prática de atividade física e ao longo do dia.

4. Faça um coque no cabelo

Aqui vai mais um truque, se seu cabelo for muito longo e embaraça fácil, opte por dormir com ele de coque. Isso vai evitar o ressecamento dos fios, pontas duplas e o frizz, porque diminui o contato com a roupa de cama.

5. Use pré-shampoo

Outra dica é usar o pré-shampoo. Para quem não sabe do que se trata, esse cosmético é usado 15 minutos antes do banho e serve para proteger o comprimento dos danos causados pelo shampoo. A título de curiosidade, o shampoo deve ser usado apenas na raiz, no restante do cabelo ele pode causar um enorme ressecamento dos fios.

6. Use acessórios de plástico

Por fim, se você gosta de usar tiaras e presilhas, veja bem: sempre opte por acessórios de plástico. O metal pode arrebentar os fios e causar muita fricção.

