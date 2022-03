Anápolis terá mega bazar com roupas e calçados a partir de R$ 3

Neste sábado (19), Anápolis terá um mega bazar na Vila Santana, bairro da região Central da cidade, com roupas e calçados novos e seminovos a partir de R$ 3.

O evento será realizado pela Organização não governamental (ONG) SOS Animal na loja Microlins, localizada na rua Senador Alfredo Nasser, das 9h às 16h.

Serão vendidas roupas masculinas, femininas e infantis, além de tênis, sapatos e itens de decoração.

Todo o valor arrecadado com as peças será destinado para ajudar a comprar ração e medicamentos e pagar as consultas e tratamentos dos animais resgatados pela ONG.

“Nós nos mantemos com recursos próprios com vendas de rifas, bazar e até doações. Por isso, esse bazar é tão importante para os nossos animais. É dele que vem os recursos para as despesas diárias”, afirmou a vereadora Seliane da SOS (MDB).

Além do bazar, a ONG também recebe doações de roupas e utensílios para casa em bom estado de conservação para realizar os eventos. Para contribuir, basta entrar em contato pelo número (62) 99700-4274.