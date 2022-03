Até abril, todos os 37 mil estudantes da rede municipal de Anápolis estarão com kits escolares

Todos os 37 mil estudantes da rede municipal de Anápolis receberão até o dia 01º de abril os kits escolares com mochila, tênis e camisetas e shorts ou short saia de uniforme das escolas.

A Prefeitura montou uma força-tarefa para entrega do benefício, que contou com investimento de R$ 12 milhões para compra de todos os itens. Confira no fim da matéria as datas em que cada escola receberá o mutirão.

Os pais e responsáveis destacam que a ação contribui para economia familiar e que evita que os alunos vão para aula sem uniformes ou com roupas pessoais, que acabam “desgastando”.

“Tenho muito a agradecer pela minha filha estar tendo esse privilégio. Ao invés de gastarmos com uniformes e calçados, temos a condição de colocar alimento dentro de casa”, afirmou um pai de aluno.

Datas

O mutirão será realizado, nesta quarta-feira (23), nas Escolas Municipais (EM) Lar São Francisco de Assis, Moacyr Romeu Costa, Wady Cecílio, Antônio Constante e Professora Dinalva Lopes, além das escolas conveniadas Presbiteriana Filadélfia, Presbiteriana Orvalho do Hermom e Presbiteriana Dayse Fanstone.

No dia 24 de março, nas EM Eurípedes Almeida Martins, Profª. Esther de Campos Amaral, João Amélio da Silva, Walmir Bastos, São José, Gomes Santana Ramos, João Beze e Betesda Jardim Esperança.

No dia 25, será a vez dos alunos das EM Raymundo Paulo Hargreaves, Ayrton Senna da Silva, Profª. Nadyr de S. Andrade, Alfredo Jacomossi, Comendador Miguel Pedreiro, Paroquial São Cristóvão, Dr. Adahyl Lourenço Dias, Rodolf Mikel Ghannan e Pedro Nunes Moreira.

Na próxima segunda-feira (28), será nas EM Luiz Carlos Bizinotto, Afonsina Mendes do Carmo, Profª. Francisca Miguel, Raimunda de Oliveira Passos, Jahir Ribeiro Guimarães, Pedro Ludovico Teixeira, Cecília Meireles, Rosevir Ribeiro de Paiva, Dr. Anapolino Silvério de Faria e Paroquial Santo Antonio.

Dia 29, vai ser nas EM Maria Aparecida Gebrim, Lions Anhanguera, Manoel Gonçalves da Cruz, Realino José de Oliveira, Profª. Maronita Dias Dourado, Clóvis Guerra, Deputado José de Assis e CMEI’s Des. Air Borges de Almeida, Maria Zenita de Jesus, Maura Helena O. Simões, Paulo Freire e Ildefonso Limirio Gonçalves.

No dia 30, nos CMEI’s Profª. Cinthya R. C. dos Santos, Dona Jandira Bretas, Cristiane Alves Alm. Peixoto, Profª. Dina Maria Miotto, Amélia Jacob, Des. Air Borges de Almeida, Arnaldo Steckelberg, Casimiro de Abreu, Profª. Célia Mª Rocha Malta, Profª. Helena Ferreira Melazzo, Gracinda Maria da Silva, Jorge Amado, Clarice Lispector, Dona Íris Rezende Machado, José Epaminondas Roriz, Drª. Zilda Arns Neumann e Carlos Drummond de Andrade.

Dia 31, nos CMEI’s Profª. Núbia Eliene S. Freitas, Mario Quintana, Profª. Leonor Marques B.Silva, Profª. Dalva Mª. Dias Trindade, Anita Malfatti, Nazaré Leão, Manuel Bandeira, Cibele Teodoro Teles, José Cupertino de Paula, Maria Capuzzo Cremonez, Profª. Rettie Tipple Batista, Profª. Haroldo Antonio de Souza, CEI Ágape, Batista Central, Bete Shalom Madureira e colégio Evangélica Shalom.

Por fim, no primeiro dia de abril a entrega será no CEI Bete Shalom III, Betesda Esperança, Betesda Jardim Primavera, Pelicano, Pioneira, Presb. Renovada Central, Rainha da Paz e Santa Terezinha.