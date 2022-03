Mulher que desenvolveu doença após sofrer assédio moral em empresa de Goiânia terá de ser indenizada, decide Justiça

Uma mulher que sofria cobranças excessivas por metas e tratamento grosseiro por parte de superiores no ambiente de trabalho deve receber indenização de R$ 10 mil da Telesite — uma empresa de telecomunicação sediada em Goiânia.

Essa foi a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), publicada nesta terça-feira (29), após laudo médico indicar que a funcionária desenvolveu transtorno de estresse agudo por causa do assédio moral sofrido.

Relator do caso, o desembargador Eugênio Cesário teve o voto seguido pelos colegas ao destacar que a empregada era envergonhada e xingada na frente dos colegas.

Ao recorrer da sentença condenatória em primeiro grau, a empresa destacou que a trabalhadora não reclamava das ofensas e que as cobranças eram “razoáveis”.

Além da indenização por danos morais, Telesite também foi condenada a pagar doze meses de salários por demitir a funcionária sem justa causa.