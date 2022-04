Homem é socorrido às pressas após levar taco de baseball na cabeça

Um homem foi agredido com um taco de baseball na noite desta sexta-feira (01), em frente à Igreja Nossa Senhora dos Anjos, na região Central de Anápolis, após uma discussão com cunhado.

Foi possível apurar que J. V. S. O não concorda com o namoro da irmã com L. A. B. O. Ao ver o rapaz na rua, o agressor acabou partido para cima dele com um taco de beisebol e o acertou na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada por populares e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão e sangrando bastante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez o socorro e encaminhou o rapaz às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA).