Suspeito de assassinar jovem em Anápolis tem histórico de internações por surtos psicóticos e esquizofrenia

As investigações do homicídio do jovem Samuel Junior Ferreira de Oliveira, de 27 anos, morto a facadas, no último dia 22 de março, em Anápolis, foram concluídas nesta quarta-feira (27).

O suspeito do crime, que aconteceu no Residencial Morumbi, região Sudoeste da cidade, teve a prisão temporária convertida para preventiva e deverá continuar sob custódia até segunda ordem.

No dia em que tudo aconteceu, Samuel foi encontrado caído no chão por moradores, que perceberam que ele estava ensanguentado e não se mexia mais.

De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a vítima costumava frequentar a rua em que o suspeito morava para consumir bebidas alcoólicas.

Após a execução, o homem, que tem 52 anos, passou mais de 10 dias escondido, até ser pego, em Itaguari, no dia 04 de abril, quando confessou o crime.

Sem antecedentes criminais, ele aguarda agora um parecer técnico ser avaliado pelo Poder Judiciário, já que o mesmo foi internado por surtos psicóticos e esquizofrenia.

A decisão irá definir, futuramente, se ele seguirá em um presídio comum, como agora, podendo pegar 30 anos de reclusão, ou se deverá ser transferido para uma clínica específica.