O que os anapolinos desejam para o futuro de Anápolis

Não é segredo para ninguém que a grande maioria dos moradores é apaixonada por Anápolis. Mas como quem ama cuida, os anapolinos também sonham com um futuro melhor na cidade.

Mais empregos, opções de lazer e segurança. Esses são alguns dos desejos de quem mora no município e agora comemora os 115 anos.

“Espero que a Anápolis do futuro tenha uma sociedade unida e continue linda como ela é”, afirmou a estudante Fernanda Araújo, de 23 anos.

A desqualificação do trabalhador e falta de oportunidades tem sido uma das maiores queixas dos moradores. Para o mecânico Thiago Isaac, de 29 anos, a situação precisa melhorar no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

“Eu espero para Anápolis no futuro que os trabalhadores do DAIA recebam um salário melhor porque ele serve como base para todos que trabalham dentro da cidade. Se o salário lá for baixo, consequentemente no comércio também vai ser”, disse.

Um impasse que causa discórdia entre muitos anapolinos é a quantidade de praças que são construídas, agradando alguns, outros nem tanto.

Ingrid Ataídes, de 26 anos, é empreendedora e conta que para ela, a cidade já tem espaços públicos de convivência o suficiente. “Tem que parar de fazer praças e dar mais atenção para a saúde, o povo precisa de profissionais qualificados”, ressaltou.

Além disso, ela conta também que deseja que o município dê mais atenção ao empreendedorismo e que os consumidores parem de descriminar aqueles que são ‘pequenos’.

Por outro lado, Icaro Santos, de 24 anos, deseja que as praças sejam preservadas, além de mais segurança e melhorias na educação.

De olho no futuro, os anapolinos sonham com um momento melhor, depositando as esperanças nas promessas para a cidade. O estoquista Vitor Zandor se anima ao pensar nas mudanças, “espero que tenha mais trabalhos, como vai vir o DAIA 2”, afirmou.