Goiânia ganha novo cartão-postal com mais de 100 mil metros quadrados

A região Sudoeste de Goiânia ganhou um novo espaço verde. O Parque Buritis Sebastião Júlio de Aguiar será inaugurado pela Prefeitura nesta sexta-feira (12), a partir das 9h.

Com cerca de 112 mil m², o local possui estações de convivência com playground, academia ao ar livre e pista de caminhada com 1,2 quilômetros, totalizando seis ambientes.

O parque também recebeu um lago contemplativo e teve a vereda de buritis, com mais de 70 mil metros quadrados, totalmente cercada com alambrado para a proteção.

A implantação do espaço foi uma sugestão do Ministério Público (MP), para transformar a área que estava abandonada. A primeira etapa da obra começou em 2020, inaugurada pelo ex-prefeito Iris Rezende.

O nome é uma homenagem ao patriarca da família proprietária de parte do território, o ex-deputado Sebastião Júlio de Aguiar, mineiro que chegou a Goiânia nos anos 1950 e deu início à urbanização do Setor Parque Oeste Industrial em 1957, quando foi aprovado o loteamento do bairro.