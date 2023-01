Bombeiros precisam evacuar Restaurante Gertulino após forte explosão

O Restaurante e Churrasquinho Gertulino, no Setor Central, em Anápolis, precisou ser evacuado no início da tarde desta quarta-feira (25), depois de uma explosão no estabelecimento.

O estrondo veio da cozinha e houve um princípio de incêndio. Por sorte, uma equipe com três bombeiros militares almoçava no local e iniciou o procedimento de salvamento e resgate.

Os bombeiros evacuaram dezenas de pessoas que estavam no restaurante e também contiveram as chamas. Foi desligado o padrão de energia e o trânsito nas imediações foi fechado. Ninguém ficou ferido.

Os sargentos Claudiomar da Silva e Thiago Carlos e o cabo Pedro atenderam a ocorrência. Ainda não há, conforme a corporação, como determinar a causa da explosão. Uma perícia será realizada no local.

A ação rápida, de acordo com os bombeiros, conseguiu evitar que o fogo atingisse residências próximas.