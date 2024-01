Os alimentos desta lista não devem ser preparados na Air Fryer

Certos itens podem sofrer alterações de sabor, textura ou até mesmo representar riscos ao aparelho

Ruan Monyel - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Passo a Passo com a Katia)

A fritadeira sem óleo, tornou-se um eletrodoméstico popular, oferecendo uma alternativa mais saudável para preparar alimentos, no entanto, nem todos os alimentos podem ser preparados na Air Fryer.

Certos itens podem sofrer alterações de sabor, textura ou até mesmo representar riscos ao aparelho, por mais que seja um equipamento versátil, ele tem suas limitações.

Lembre-se sempre de consultar o manual do fabricante e seguir as instruções específicas para garantir um uso seguro e eficiente do aparelho, evitando determinados alimentos.

A Air Fryer revolucionou o preparo de alimentos nas cozinhas de todo mundo, sendo uma opção acessível, prática e saudável.

A alta tecnologia, permite que a circulação de ar frite de forma crocante os alimentos sem a necessidade de adição de óleo ou qualquer tipo de gordura.

Mas a versatilidade e praticidade também tem suas limitações, já que alguns alimentos podem fazer mal à saúde quando preparados na fritadeira.

Evite preparos que contenham recheios líquidos, como empadas e pastéis, pois a alta temperatura pode fazer com que o líquido vaze, comprometendo a textura ou até a integridade do aparelho.

As comidas repletas de açúcares, amido e aminoácidos também devem ser evitadas, pois quando expostas às altas temperaturas da Air Fryer, podem liberar toxinas cancerígenas.

A pipoca também oferece riscos ao eletrodoméstico, incluindo de incêndio, devido a espessura do grão, ele pode ficar preso no sistema de aquecimento e provocar acidentes.

Preparar massas secas na Air Fryer pode não ser a melhor opção, pois o resultado final chega textura pouco desejável, além de que pode grudar e estragar o aparelho.

Cozinhar ovos inteiros com casca é desaconselhável, pois a pressão interna pode causar a quebra da casca, gerando uma explosão e muita bagunça dentro do aparelho.

Por fim, itens gordurosos também devem ser evitados, já que fazer muita fumaça e o contato com o sistema pode gerar incêndios. Fique atento e tome certos cuidados.

