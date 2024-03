6 famosos que provam que o sucesso leva tempo e nem tudo acontece antes dos 30

Antes de se comparar com os outros, é bom lembrarmos que cada um tem o seu tempo. E para eles não foi diferente disso também

Magno Oliver - 17 de março de 2024

(Foto: Roberto Stuckert Filho/Presidência da República/ Agência Brasil)

Existem alguns famosos que provam que para conseguir vencer na vida leva tempo, esforço, paciência e muita dedicação.

O sucesso é frequentemente almejado desde cedo pelas pessoas, influenciadas por expectativas sociais, familiares e até por exemplos de famosos.

Contudo, muitas não são informadas sobre as dificuldades e desafios inerentes ao caminho árduo de se chegar ao sucesso.

Essa vontade de vencer é frequentemente idealizada como algo fácil de alcançar, mas raramente é retratada em sua complexidade real.

1. Jeff Bezos – Dono da Amazon

Jeff Bezos é um empresário americano, conhecido principalmente por ser o fundador da Amazon, uma das maiores empresas de comércio eletrônico e computação em nuvem do mundo. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1964, em Albuquerque, Novo México.

Quando tinha apenas 16 anos, Jeff trabalhou na rede de fast food McDonald’s. Nessa época, ele lançou seu primeiro empreendimento, o Dream Institute, que fornecia acampamento de verão educacional para crianças entre 9 a 12 anos. Ele e a namorada cobravam US$ 600 por pessoa.

Bezos fundou a Amazon em 1994 como uma livraria online e a expandiu para oferecer uma ampla variedade de produtos e serviços. Ele também é conhecido por seu papel como CEO da Amazon por muitos anos, ajudando a transformar a empresa em uma potência global. Em 2021, Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon para se concentrar em outros empreendimentos, incluindo a empresa de exploração espacial Blue Origin. Ele também é uma das pessoas mais ricas do mundo, devido ao sucesso da Amazon e outros investimentos.

2. Barack Obama – Presidente dos Estados Unidos

Barack Obama é um famoso político americano que serviu como o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017. Antes de sua presidência, ele foi senador pelo estado de Illinois de 2005 a 2008.

Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Barack Obama teve uma carreira diversificada. Ele foi um advogado de direitos civis e professor de direito constitucional na Universidade de Chicago. Além disso, Obama também serviu como senador pelo estado de Illinois. Sua experiência política e acadêmica preparou-o para assumir a presidência em 2009.

Obama ganhou destaque nacional após seu discurso inspirador na Convenção Nacional Democrata de 2004.Assim, ele foi o primeiro afro-americano a ser presidente dos Estados Unidos, vencendo as eleições de 2008 e sendo reeleito em 2012. Durante seu mandato, Obama promoveu a reforma do sistema de saúde, a recuperação econômica e a ação climática.

3. Walt Disney – Empresário e fundador da Walt Disney Company

Walt Disney foi um empresário e animador americano, nascido em 1901 e falecido em 1966. Ele é amplamente reconhecido por fundar a The Walt Disney Company, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo.

Antes de fundar a Walt Disney Company, Walt Disney teve uma série de empregos variados. Ele começou como cartunista e artista comercial, criando anúncios para jornais locais. Posteriormente, trabalhou em uma empresa de animação em Kansas City, onde desenvolveu suas habilidades na área. Disney fundou sua primeira empresa de animação, a Laugh-O-Gram Studio, antes de eventualmente criar a Walt Disney Company, que se tornaria uma das maiores empresas de entretenimento do mundo.

Disney é famoso por criar personagens icônicos como Mickey Mouse, e por produzir filmes clássicos de animação, como “Branca de Neve e os Sete Anões” e “O Rei Leão”. Assim, seu legado inclui a criação de parques temáticos, como a Disneyland na Califórnia, e sua influência duradoura na indústria do entretenimento.

4. JK Rowling – Escritora da Saga Harry Potter

J.K. Rowling é uma famosa e renomada escritora britânica, nascida em 1965. Ela ficou mundialmente famosa como autora da série de livros “Harry Potter”, que se tornou um fenômeno global de vendas e foi adaptada para o cinema com enorme sucesso.

Antes de alcançar a fama como autora da série de livros “Harry Potter”, J.K. Rowling teve uma vida marcada por desafios. Ela trabalhou em diversos empregos, incluindo como secretária e professora de inglês no exterior. Durante esse período, ela enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, mas continuou a escrever nas horas vagas. O sucesso de “Harry Potter” só veio após superar várias rejeições editoriais, tornando-se uma das autoras mais renomadas e influentes do mundo.

Antes de alcançar o estrelato literário, Rowling enfrentou dificuldades financeiras e escreveu os primeiros rascunhos de “Harry Potter” enquanto era mãe solteira e vivia com pouco dinheiro. Seu talento para contar histórias cativantes e criar um universo mágico trouxe-lhe reconhecimento e admiração em todo o mundo até hoje.

5. Cantora Anitta – Cantora de funk mais premiada do Brasil

Anitta é uma cantora, compositora e empresária brasileira, nascida em 1993. Ela começou sua carreira musical em 2010, no cenário do funk carioca, ganhando destaque com hits como “Show das Poderosas”.

Antes de alcançar o sucesso como cantora e artista internacionalmente reconhecida, Anitta teve uma jornada de trabalho árdua. Ela começou sua carreira musical cantando em festas e eventos locais no Brasil. Anitta também trabalhou como vendedora em uma loja de roupas e estudou administração em uma faculdade. Sua determinação e talento eventualmente a levaram a assinar contratos com gravadoras e lançar seu primeiro álbum em 2013, marcando o início de sua ascensão meteórica na indústria da música.

Assim, ao longo dos anos, Anitta expandiu seu alcance internacionalmente, colaborando com artistas internacionais e explorando diversos gêneros musicais, do funk ao pop e reggaeton. Sua habilidade em se reinventar e sua presença carismática a tornaram uma das artistas mais influentes e reconhecidas do Brasil e do mundo.

6. Mark Zuckerberg – Dono do Facebook / Instagram / WhatsApp

Por fim, Mark Zuckerberg é um empresário americano, nascido em 1984, conhecido por ser o cofundador e CEO do Facebook, a maior rede social do mundo. Ele desenvolveu a plataforma enquanto estudava na Universidade de Harvard, em 2004.

Antes de alcançar a fama como co-fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg já demonstrava interesse e habilidade em programação e tecnologia desde jovem. Ele criou vários programas de software enquanto estava no ensino médio e desenvolveu um programa chamado “Synapse Media Player” durante seu tempo na Universidade Harvard. No entanto, o projeto mais significativo que ele criou antes do Facebook foi o “Facemash”, um site que permitia aos alunos de Harvard classificar a atratividade de seus colegas. Esses projetos e sua paixão pela programação e inovação ajudaram a moldar seu caminho para o sucesso como empresário de tecnologia

O Facebook inicialmente era uma rede social exclusiva para estudantes universitários, mas rapidamente se expandiu para alcançar bilhões de usuários em todo o mundo. A visão de Zuckerberg e sua habilidade em inovação tecnológica contribuíram significativamente para o crescimento e sucesso contínuo da rede social como uma das empresas mais poderosas da internet.

