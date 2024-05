6 melhores carnes para se cozinhar na panela de pressão

Escolher o corte certo é fundamental para o sabor e a qualidade da sua receita

Pedro Ribeiro - 21 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Beca Ferreira)

Quando se trata de preparar pratos deliciosos e reconfortantes, a panela de pressão se torna uma aliada indispensável na cozinha, principalmente quando o assunto envolve cozinhar carnes.

Nessas horas, para garantir uma receita saborosa, a escolha do corte certo é fundamental. Entre as peças ideais para cozinhar na panela de pressão, normalmente usamos pedaços com mais fibras e que conseguem absorver melhor os temperos que são adicionados ao cozimento.

Pensando nisso, hoje listamos os melhores cortes para você usar na sua panela!

6 melhores carnes para se cozinhar na panela de pressão

1. Acém

Para começar, uma opção que não decepciona. Mesmo sua textura mais rígida, o acém conta com um sabor marcante e versatilidade na cozinha.

Depois de cozido na panela de pressão é fácil entender por que esse corte de carne é tão apreciado por chefs e cozinheiros amadores em todo o mundo.

Após o cozimento, a textura fica suave e a carne suculenta, se desmanchando em uma maciez de dar água na boca.

2. Coxão duro

Apesar do nome, o coxão duro, é uma carne muito macia quando cozida na pressão.

Por ficar localizado na parte traseira do bovino, esse corte possui músculos que suportam o peso do animal, o que resulta em uma carne densa e com fibras mais longas.

3. Músculo

Além de ficar muito saboroso na panela de pressão, o músculo é um alimento rico em colágeno.

A peça é ideal para um cozimento lento, como guisados, ensopados e carne de panela.

4. Costela

Para os amantes de um bom churrasco, a costela ganha uma nova dimensão de sabor quando cozida na panela de pressão.

Entre um dos cortes mais populares nas cozinhas brasileiras, a costelinha fica na região do peito do animal e composta por músculos bem densos e com uma gordurinha muito suculenta.

5. Lagarto

Se você está procurando uma opção mais magra para fazer na panela de pressão, o lagarto pode ser o melhor para você! Geralmente esse pedaço é retirado da parte traseira do animal, próxima ao quadril.

Acredita-se que o nome inusitado desse corte possa vir da semelhança física do corte com a forma alongada de um lagarto. Curioso, não?

6. Paleta

A paleta bovina é uma excelente ideia se você procura uma opção vantajosa para o seu bolso e o melhor: sem abrir mão do sabor.

O corte é bastante marmorizado e na pressão os pedaços ficam desmanchando. A carne fica tão mácia que você pode até comer de colher sem grandes esforços para cortar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!