Mãe e filha protagonizam momento raro ao darem à luz no mesmo dia, em Anápolis

Grace de Sousa, a mãe, de 34 anos, deu à luz pouco antes da filha, Ana Vitória de Sousa, de 17 anos, também entrar em trabalho de parto

Samuel Leão - 28 de maio de 2024

Mãe e filha, com as duas filhas tidas no mesmo dia. (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O momento do parto, quando ocorre o nascimento de uma nova pessoa, pode ser considerado um recomeço quase mágico do ciclo da vida. Em Anápolis, essa hora única se tornou ainda mais especial pela coincidência do parto de uma mãe e de uma filha ocorrerem ao mesmo tempo, na Santa Casa de Anápolis

Grace de Sousa, a mãe, de 34 anos, deu à luz pouco antes da filha, Ana Vitória de Sousa, de 17 anos, também entrar em trabalho de parto. Assim, surgiram duas novas bebês e uma nova mãe em um momento excepcionalmente raro.

Camilly e Valentina, tia e sobrinha, vieram ao mundo praticamente juntas, para a alegria da família, no dia 24 de maio de 2024.

“Foi uma experiência assustadora, pois eu a deixei em casa e ela estava precisando de mim, mas a sensação de estarmos juntas aqui no hospital trouxe um sentimento de alívio, pois assim eu poderia cuidar da minha filha, que era uma das minhas preocupações”, explicou Grace, mãe e agora também avó.

Apesar do susto, ela sintetizou o ocorrido com a frase: “Eu resumo tudo isso em um dia de muita felicidade!”, revelou.

Já Ana Vitória, mãe de primeira viagem, teve uma percepção inicial diferente da genitora, mas logo também passou a abraçar a experiência.

“No início eu senti medo, pois minha mãe veio primeiro, mas assim que cheguei no hospital o sentimento se transformou em alegria. Foi uma experiência extraordinária ter as nossas bebês no mesmo dia!”, comemorou.

Assim, Anápolis foi cenário de uma história emocionante, que certamente ficará eternizada na memória dos profissionais da saúde que participaram do acontecimento e também da família, que agora irá realizar dois aniversários simultâneos e celebrar as alegrias juntas.