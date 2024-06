Adele rebate comentário homofóbico durante show nos Estados Unidos

Cantora, que estava no meio de uma apresentação do especial, decidiu defender a comunidade LGBTQIA+ após uma pessoa dizer que o "orgulho é uma droga"

Folhapress - 02 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Adele rebateu um comentário homofóbico realizado durante um show seu que acontecia na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite do último sábado (1º).

A cantora, que estava no meio de uma apresentação do especial “Weekends With Adele”, que acontece em um famoso teatro do local, decidiu defender a comunidade LGBTQIA+ após uma pessoa dizer que o “orgulho é uma droga”.

“Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?”, esbravejou a dona do hit “Someone Like You” no vídeo, sendo aclamada e aplaudida pelo público.

Não é a primeira vez que Adele, que tem muitos fãs LGBTQ+, demonstra seu apoio à comunidade. No ano passado, ela celebrou o Mês do Orgulho usando um vestido preto com uma cauda de bandeira arco-íris.