Descubra como consultar o saldo do FGTS (você pode ter dinheiro a receber)

Para acessar sua conta, visite o site www.caixa.gov.br . Em seguida, clique em “Benefícios e Programas” ou “Serviços ao Cidadão”, e depois em “FGTS”. Clique em “Extrato do FGTS”, digite os números do PIS e do CPF, e insira sua senha. Por fim, no menu, selecione “FGTS” e, em seguida, “Extrato Completo”.