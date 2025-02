Peixes “abandonados” em antigo restaurante da Avenida São Francisco causam preocupação em anapolinos

Reportagem do Portal 6 conversou com pessoas que passam pelo local e notam as condições dos animais e também com uma representante do estabelecimento

Natália Sezil - 03 de fevereiro de 2025

Lagoa com peixes e fachada do estabelecimento, na Av. São Francisco. (Foto: Davi Galvão)

Anapolinos que passam pela Avenida São Francisco, no Bairro Jundiaí, têm se preocupado com uma cena que vem sendo notada no espaço onde antes ficava um restaurante japonês: a presença de peixes em um “laguinho” construído na parte externa da propriedade, que continuam ali mesmo depois de o estabelecimento ter encerrado as atividades.

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram diversos peixes, de tamanhos diferentes, nadando pelo local. A reportagem conversou com uma mulher que denunciou a situação, que contou que a impressão deixada é de que a água não circula, e de que os animais ficam sem comida.

Ela disse que passou pelo local na sexta-feira (31), notou os peixes e chegou a procurar possíveis soluções. “Falamos com a Diretoria de Meio Ambiente, mas disseram que iriam monitorar. Ficamos preocupados que os peixes pudessem morrer”, revelou.

O entendimento foi de que os animais estivessem ali, pelo menos, desde dezembro, o que a motivou a conversar com o proprietário do estabelecimento vizinho, um jardim, que concordou em receber os peixes se eles precisassem ser resgatados.

Outro lado

Diante disso, a reportagem entrou em contato com a representante do antigo restaurante, que contou que, apesar das aparências, os peixes estão sendo bem cuidados.

Ela afirmou que, a cada dois dias, alguém checa o espaço e o bem-estar dos animais, alimentando-os e confirmando que a água está limpa, desde que o ponto parou de funcionar como restaurante.

Prova disso, aponta a representante do local, é que o estabelecimento está fechado há meses, mas os peixes continuam bem. Diante das reclamações, ela também compartilhou que repensarão sobre o destino dos animais – se eles permanecerão lá ou serão encaminhados para outro ambiente.