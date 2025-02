Fiat Uno pega fogo e bombeiros são chamados às pressas em Anápolis

Chamas foram tão intensas que boa parte do para-choque também se dissolveu com o calor

Thiago Alonso - 10 de fevereiro de 2025

Bombeiros apagaram as chamas. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira (10) para atender a uma ocorrência de incêndio em um carro, no bairro Cidade Jardim, região Norte de Anápolis.

O veículo trafegava pela Avenida Fayad Hanna, próximo a uma agência da Unimed, quando as chamas se iniciaram ainda dentro do capô. O calor foi tão intenso que quase todas as estruturas internas do automóvel se dissolveram.

A corporação foi acionada rapidamente, mas não foi possível fazer muito, visto que até mesmo boa parte do para-choque já havia derretido com o fogo.

Apesar do susto, os bombeiros conseguiram conter o incêndio ainda nos limites do capô, impedindo que as chamas atingissem a parte onde ficam os passageiros, que, por sua vez, não sofreram ferimentos.

Mais informações a qualquer momento.

