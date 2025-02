Jovem é preso em Anápolis com bolada de notas falsas após gastar valor inacreditável no comércio

Dinheiro estava guardado na gaveta do guarda-roupaS

Paulino Henjengo - 21 de fevereiro de 2025

Jovem portava uma quantia enorme de notas falsas (Foto: Divulgação).

Um caso curioso chamou atenção de policiais militares na tarde desta quinta-feira (20), em Anápolis. Um jovem, de 24 anos, foi preso na tarde portando uma enorme quantia de notas falsas. O caso ocorreu no bairro Filostro Machado, região norte de Anápolis.

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) soube que um morador que estaria distribuindo dinheiro falso no comércio da região.

Assim, eles foram até a casa do suposto autor e logo o encontraram. Aos agentes, ele afirmou que havia adquirido R$ 8 mil em notas falsas – sendo cada uma deles de R$ 100. A compra, conforme ele, teria sido feita em um site na internet. Inclusive, a embalagem do produto estava em uma lixeira da casa.

Já o dinheiro foi encontrado na gaveta do guarda-roupas do jovem. O curioso é que, apesar de ter dito que havia adquirido R$ 8 mil, R$ 7,9 mil foram contados pelos agentes. O que significa que ele teria ‘gastado’ apenas R$ 100 do montante antes de ser denunciado e preso.

Em função da prática desse tipo de crime, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal (PF) para os procedimentos cabíveis.