Cineclub Paradiso: projeto retorna a Anápolis com sessões gratuitas de filmes todos os meses

Estreia acontece ainda este mês, e conta com lançamento nacional e bate-papo com artistas visuais anapolinos

Natália Sezil - 24 de fevereiro de 2025

Sala de cinema do Cine Prime. (Foto: Divulgação)

Democratização do cinema, lazer gratuito e o acesso fácil a diversos títulos locais, nacionais e mundiais do audiovisual. Moradores de Anápolis podem usufruir de todas essas coisas a partir da próxima quinta-feira (27), quando começa a segunda temporada do Cineclub Paradiso.

Já realizado em 2024, o projeto retorna com a exibição de “As cores e amores de Lore”, do diretor brasileiro Jorge Bodanzky. A sessão gratuita acontece às 19h, no Cine Prime, no Anashopping, e não é necessário retirar ingressos com antecedência.

Além da exibição do título, a estreia da nova fase do cineclube também conta com a participação de artistas anapolinos para um debate que sucede o filme, em um bate-papo sobre cinema, artes visuais, experiências e memórias.

São convidados o cineasta e artista visual Rei Souza, e o fotógrafo e artista visual Diego Oliveira. A conversa é mediada pelo fotógrafo e cineclubista Luiz Eduardo Rosa.

A “jornada de filmes, diálogos e experiências” – como definem os organizadores do projeto – é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizada pelo Governo de Goiás.

Saiba mais sobre o longa-metragem

Lançado nacionalmente no último dia 13 de fevereiro, o filme “As cores e amores de Lore” adentra as memórias da artista alemã Eleonore Koch, que, fugindo de uma Europa mergulhada na 2ª Guerra Mundial, migrou para São Paulo, onde morou sozinha até os 93 anos de idade.

Um dos encontros que mais marcou a memória de Lore foi a convivência no ateliê de um dos grandes nomes da segunda geração do modernismo brasileiro, o pintor Alfredo Volpi – relação que é explorada pela produção. O oferecimento é da Embaúba Filmes.

