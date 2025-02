Motorista de aplicativo fica sem acreditar no que passageiro fez durante viagem: “é cada humilhação”

"Não sei qual é o pior, se o da frente ou o outro atrás todo esquisito", disse um internauta

Magno Oliver - 26 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/@analuizaalvex)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza de que viverá histórias inusitadas e surpreendentes o tempo todo enquanto trabalha.

Dessa forma, a motorista de aplicativo Ana Luiza Alves viralizou nas redes sociais depois de passar por uma situação um tanto quanto inusitada e também humilhante enquanto trabalhava.

Acontece que dois passageiros supostamente bêbados entraram no carro da motorista de aplicativo e começaram a cochilar no banco traseiro e do passageiro.

No início, Ana Luiza até achou engraçado, mas tudo ficou mais complicado quando um deles começou a cair para frente e até em cima dela.

A cada curva, o rapaz se desequilibrava e acabava encostando no braço da motorista. Enquanto isso, o passageiro do banco de trás estava completamente apagado e esticado no banco.

No vídeo publicado, ela até tentava manter a paciência, mas a situação piorava a cada minuto. O outro passageiro também dormia profundamente e, em determinado momento, começou a escorregar para o lado.

Ana Luiza percebeu que precisava manter a calma para evitar um acidente. Ela dirigia com atenção, mas não conseguia impedir que o da frente continuasse se inclinando na direção dela.

A motorista ainda suspirou fundo e pensou: “é muita humilhação!”.

Nas reações, um seguidor comentou na postagem: “não sei qual é o pior, se o da frente ou o outro no banco de trás todo mole”.

“Aconteceu comigo, era uma mulher na frente e mais duas amigas. Quando fiz a curva, ela caiu em cima de mim e pedi para amiga que estava acordada puxar ela”, contou outra seguidora.

Por fim, confira o vídeo completo da história:

