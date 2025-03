Prefeitura de Anápolis abre inscrições para profissionais da Educação

5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência

Davi Galvão - 05 de março de 2025

Alunos da rede municipal de educação de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis abriu inscrições para a contratação temporária de 350 cuidadores que atuarão na rede municipal de ensino.

Os interessados podem se candidatar até sexta-feira (7) por meio de um formulário online.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para carga horária de 40 horas semanais.

Os selecionados receberão salário de R$ 1.862,20 e auxílio-alimentação no valor de R$ 212. O contrato tem duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. O documento também detalha todas as regras do processo seletivo.