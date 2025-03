Jovem é preso após invadir casa da ex, tentar abusá-la e sequestrar filha de apenas cinco meses

Suspeito já possuía histórico de brigas por torcida organizada

Natália Sezil - 15 de março de 2025

Jovem foi detido, e motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir a casa da ex, tentar abusá-la sexualmente e fugir da casa com a filha do casal. O caso foi registrado neste sábado (15), em Goiânia.

A sequência de ações teria acontecido durante a madrugada, quando o suspeito pulou o muro da residência da ex-companheira, no Setor Orlando de Morais, região Norte da cidade.

No interior da casa, ele tentou forçar relações sexuais com a vítima. Sem conseguir o que queria, acabou pegando a bebê, de apenas cinco meses, e fugindo do local durante uma forte chuva. A motocicleta usada durante a fuga tinha registro de roubo.

De acordo com a vítima, ele ainda teria voltado e a segurado pelo pescoço, a levando da sala até a cozinha. Para piorar, ela ainda relatou ter sido enforcada na rua e ameaçada de morte.

Diante dos fatos, a PM foi acionada e deu início a buscas pela região. O jovem foi localizada aproximadamente quatro horas depois, na residência de um amigo. Ali também estava a bebê.

No local, os militares também encontraram o veículo roubado, junto a quatro pés de maconha.

Durante a abordagem, o suspeito informou às autoridades que a motocicleta havia sido adquirida pelo empregador dele para que fizesse entregas na pizzaria onde trabalhava, pelo valor de R$ 1,2 mil.

O bebê foi resgatado em segurança e entregue à mãe. Já o jovem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, ficando à disposição da Polícia Civil (PC).

