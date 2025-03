Grave acidente deixa três feridos após carro sair da pista e bater em barranco, na BR-153

Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos para o Hospital Municipal de Morrinhos

Davi Galvão - 16 de março de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. (Foto: Divulgação)

Três homens ficaram feridos após um grave acidente automobilístico na manhã deste domingo (16), no trecho próximo ao viaduto de acesso para Pontalina, em Morrinhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo não percebeu o final da rodovia, perdeu o controle da direção e atravessou a faixa de domínio antes de bater contra o barranco, da BR-153.

No local, duas vítimas estavam fora do veículo e uma permanecia no interior. Um jovem de 24 anos, que estava no banco traseiro, sofreu uma suspeita de fratura na perna direita.

Outro passageiro, de 34 anos, apresentava contusão com edema na mão direita. Já o terceiro envolvido, de 32 anos, teve contusões no tórax e no quadril.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos para o Hospital Municipal de Morrinhos.