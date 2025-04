Desafio: teste suas habilidades e encontre “ALEGRIA” e “DESCANSO” nesse caça palavras em apenas 15 segundos

Esses desafios curtos ajudam a melhorar a concentração, estimulam o foco e a visão

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Portal6)

Desafio bom é aquele que diverte, estimula a mente e ainda traz um toque de leveza pro dia.

E hoje, o convite é exatamente esse: um desafio rápido, divertido e que mantém o seu cérebro ativo.

Esse caça-palavra é uma atividade rápida, que cabe em qualquer momento do dia, seja no intervalo do trabalho, na sala de espera ou no sofá durante o final de semana.

Você tem apenas 15 segundos para encontrar as palavras “ALEGRIA” e “DESCANSO” neste caça-palavras. Parece simples? Então respire fundo e prepare-se!

Se não conseguiu fazer em menos de 15 segundos, tudo bem, não tem problema!

Continue treinando! Afinal, desafios curtos como esse ajudam a melhorar a concentração, estimulam o foco e ainda trazem uma sensação de prazer ao completar a tarefa.

É como um pequeno treino mental que, ao mesmo tempo, relaxa e diverte.

Além disso, palavras como “ALEGRIA” e “DESCANSO” nos conectam com sensações positivas, o que torna a experiência ainda mais leve.

Torne o desafio mais divertido

Você pode fazer sozinho, claro. Mas se quiser aumentar a emoção, chame alguém da família ou um amigo.

Quem encontrar primeiro? Vale até apostar uma recompensa simbólica! Isso transforma o desafio em um momento de conexão e descontração.

Então, que tal dar uma pausa agora mesmo e testar suas habilidades?

Este desafio é pra você, que gosta de estimular a mente, se divertir e sentir aquela alegria ao completar algo.

