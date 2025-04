Caminhão derruba poste no Anápolis City e moradores ficam sem energia

Equipes da Equatorial já se encontram no local para efetuarem os devidos reparos

Davi Galvão - 11 de abril de 2025

Poste quase foi ao chão após rompimento dos cabos. (Foto: Natalia Sezil)

Alguns moradores do bairro Anápolis City tiveram uma surpresa ao saírem de casa na tarde desta sexta-feira (11) e encontrarem um poste tombado em direção à via, impedindo completamente o trânsito de veículos no trecho.

O episódio aconteceu na rua N-13, que conecta o bairro à Vila Nossa Senhora de Nazareth, sendo que equipes da Equatorial se encontram neste momento no local, para efetuar os reparos.

Em imagens, registradas pela equipe do Portal 6, é possível ver que a estrutura quase foi ao chão, sendo sustentada apenas por uma pequena parte da base e pela tensão dos próprios fios.

Moradores relataram que a queda foi consequência da passagem de um caminhão, que rompeu alguns dos cabos e não parou para prestar auxílio.

A previsão é de que a via fique sem energia ao longo da tarde, enquanto os reparos são realizados.

O restante do bairro não deve ser afetado, com o serviço seguindo normalmente.

