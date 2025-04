Garotinho encontrado sozinho na rua em Anápolis está com o Conselho Tutelar

Criança foi achada por moradores nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros

Natália Sezil - 26 de abril de 2025

Pequeno já está com o Conselho Tutelar. (Foto: Reprodução)

A criança que foi encontrada por moradores do Jardim das Américas, na manhã deste sábado (26), nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, em Anápolis, já está com o Conselho Tutelar.

O menino ainda não foi identificado, e não conseguiu dizer o próprio nome ou quem seriam os pais, por estar muito abalado.

Ele foi recebido e alimentado pelos bombeiros. Antes que chegassem os conselheiros, alguns supostos irmãos teriam aparecido no quartel, também crianças.

Além disso, compareceu uma suposta vizinha, que seria responsável por cuidar de várias crianças na região.

Apesar disso, como os próprios pais ou responsáveis pelo pequeno não apareceram, os bombeiros mantiveram a criança até a chegada do Conselho Tutelar, que assume a responsabilidade para a sequência do caso.

