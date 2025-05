5 alternativas para substituir o ovo sem pesar no bolso

Existem substitutos naturais e econômicos que farão você esquecer o ovo

Ruan Monyel - 04 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Divinas Receitas)

Com o aumento significativo no preço do ovo em diversas regiões do Brasil, muitos consumidores têm buscado alternativas acessíveis para a alimentação.

Porém, existem substitutos naturais e econômicos que podem ser utilizados em diversas receitas, desde bolos e pães até pratos salgados.

Implementar essas alternativas na sua alimentação diária, além de extremamente saudável, vai ajudar a economizar dinheiro.

1. Tofu

Derivado da soja, o tofu é uma excelente fonte de proteína vegetal e possui uma textura versátil, podendo ser utilizado em diversas preparações como quiches, panquecas e omeletes veganas.

Além de ser acessível, o tofu contribui com umidade e estrutura às receitas, sendo uma alternativa saudável e econômica ao ovo.

2. linhaça ou chia

Quando misturadas com água, as sementes de linhaça ou chia formam um gel que atua como aglutinante em receitas de pães, bolos e biscoitos.

Para substituir o ovo, basta combinar uma colher de sopa de sementes moídas com três colheres de sopa de água e deixar repousar por alguns minutos.

3. Banana amassada ou purê de maçã

Em preparações doces, como bolos e panquecas, a banana amassada ou o purê de maçã são excelentes substitutos do ovo.

Adicionando umidade e um toque adocicado às receitas, essa é uma ótima opção que não pesa no bolso.

4. Grão-de-bico

A água do cozimento do grão-de-bico, conhecida como aquafaba, é uma alternativa que pode substituir às claras de ovo em receitas, como merengues e mousses.

Mas o próprio grão-de-bico também é um excelente substituto do alimento em refeições cotidianas, devido aos valores nutricionais.

5. Abóbora

Por fim, rica em fibras e nutrientes, a abóbora cozida e amassada pode ser utilizada em pães, bolos e panquecas, conferindo umidade e estrutura às receitas.

Além de ser uma opção econômica, a abóbora adiciona um sabor suave e agradável aos preparos, podendo também funcionar como acompanhamento.

