Advogada por pouco não foi assassinada pela namorada na saída de motel, em Goiânia

Caso será encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e está sendo investigado como tentativa de feminicídio

Paulino Henjengo - 04 de maio de 2025

Advogada foi agredida por namorada na saída de motel, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma noite que deveria ser de lazer terminou em tentativa de homicídio e muita tensão nas primeiras horas deste domingo (04), em Goiânia. A vítima, uma advogada de 51 anos, por pouco não foi assassinada pela própria namorada na saída de um motel, localizado nas proximidades da BR-153.

Ela havia se encontrado com a companheira, de 43 anos, no local onde passaram parte da noite. O casal ainda teria contratado um garoto de programa para participar do encontro.

No entanto, ao deixarem o estabelecimento por volta de 1h30, a situação tomou um rumo drástico. A companheira da vítima, que dirigia um veículo Jeep, teria se descontrolado emocionalmente e, de forma inesperada afirmou que mataria a namorada.

Durante o trajeto, a suspeita sacou uma faca e tentou golpeá-la no pescoço. A atingida conseguiu se defender colocando a mão na frente, sofrendo um corte profundo. Em desespero, ela se jogou do carro em movimento para escapar da agressora, caindo no asfalto da rodovia.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local. No entanto, a advogada agredida se recusou a ser levada à unidade de saúde pelos socorristas.

Ela teria pedido aos policiais que perseguissem a suspeita, mas um dos militares disse que não tomariam essa medida porque a suposta autora seria filha de um coronel.

Mesmo abalada e ferida, a sobrevivente se dirigiu por conta própria à Central de Flagrantes. Ela informou ainda que já havia sido ameaçada anteriormente pela namorada, que certa vez teria dito que daria uma facada “na jugular” dela.

O caso será encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e está sendo investigado como tentativa de feminicídio.

