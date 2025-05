Mulher ganha moto zero km em rifa, mas devolve ao descobrir verdadeiro motivo do sorteio

Era um daqueles sorteios simples, organizados por pessoas comuns, que passam batido no dia a dia. Mas final foi emocionante

Pedro Ribeiro - 05 de maio de 2025

Prêmio da rifa era uma moto. (Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma mulher que participou de uma rifa entre colegas de trabalho viveu uma reviravolta emocional ao ser contemplada com uma motocicleta CG 150 zero quilômetro.

O que seria apenas um momento de sorte se transformou em uma história de solidariedade e empatia.

Ao descobrir que o sorteio havia sido organizado por um casal tentando custear os estudos do filho recém-aprovado em medicina, ela decidiu devolver o prêmio.

Ela nem lembrava mais da rifa que tinha comprado por R$ 20, quase um mês antes. Foi uma colega de trabalho quem estava vendendo.

No momento da compra, preencheu o bilhete com o nome da avó, Lúcia, só por simpatia. Era um daqueles sorteios simples, organizados por pessoas comuns, que passam batido no dia a dia.

Mas o que aconteceu depois transformou o acaso em comoção. Foi com surpresa que ela recebeu a notícia de que havia ganhado. O prêmio era uma moto CG 150 novinha.

“Na hora, eu fiquei muito feliz. Uma moto nova, quem não ficaria?”, contou em uma publicação feita no Reddit, onde narrou toda a história. A alegria, no entanto, logo deu lugar a algo muito mais profundo.

Mulher ganha moto zero km em rifa, mas devolve ao descobrir verdadeiro motivo do sorteio

Quando foi buscar o prêmio, descobriu que a rifa havia sido feita por um casal — pai e mãe — que estavam tentando levantar dinheiro para ajudar o filho, recém-aprovado em medicina, a se mudar para outra cidade e começar os estudos.

O jovem tinha vencido o difícil vestibular, mas a família não tinha condições financeiras para bancar aluguel, transporte, alimentação e os materiais do curso.

“Na hora que me explicaram, passou um filme na minha cabeça. Eu só conseguia pensar no esforço que eles estavam fazendo pelo filho. Eu me coloquei no lugar deles”, relatou.

Diante daquela realidade, ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos: devolveu a moto.

“Na minha vida, a moto não ia mudar nada. Eu continuaria indo trabalhar do mesmo jeito. Mas, na vida daquela família, faria toda a diferença. Era o começo de um sonho para um filho, e de um alívio para os pais”, escreveu.

A publicação viralizou rapidamente. Nos comentários, internautas se emocionaram com a história e elogiaram o gesto.

“Ainda existe gente boa nesse mundo”, comentou um usuário. “Você não ganhou uma moto, ganhou nossa admiração”, disse outro.