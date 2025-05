6 momentos que o Brasil parou para ver o final de uma novela

De Nina a Carminha, de cliques a lágrimas: relembre esses finais que pararam os brasileiros e viraram história na telinha

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você já adiou um compromisso, deixou o arroz queimar ou até fingiu uma dor de cabeça só para não perder o último capítulo daquela novela, saiba que não está sozinho.

As novelas fazem parte do DNA brasileiro, e seus desfechos são verdadeiros eventos nacionais. Vamos relembrar seis finais que pararam o país:

1. Avenida Brasil (2012)

Em 19 de outubro de 2012, o Brasil parou para assistir ao desfecho da vingança de Nina contra Carminha.

Com picos de 63 pontos no Ibope e 83% de share no Rio de Janeiro, o último capítulo de Avenida Brasil foi um fenômeno de audiência. A trama gerou tanta expectativa que até a então presidente Dilma Rousseff alterou sua agenda para não perder o episódio final.

2. Os Dez Mandamentos (2015)

A novela bíblica da Record conquistou o público com efeitos especiais e uma narrativa épica.

Em 29 de outubro de 2015, o capítulo que mostrou a abertura do Mar Vermelho liderou a audiência, superando o Jornal Nacional e a novela das 21h da Globo . O sucesso foi tanto que a trama gerou um filme e um musical.

3. Vidas Opostas (2007)

A novela da Record abordou o confronto entre a favela e o asfalto, trazendo à tona questões sociais relevantes.

O último capítulo, exibido em 2007, marcou 25 pontos no Ibope, sendo a maior audiência já registrada por um capítulo de telenovela da Record desde a retomada da dramaturgia em 2004 .

4. Totalmente Demais (2020)

Durante a pandemia, a reprise de Totalmente Demais conquistou o público novamente.

O último capítulo, exibido em 9 de outubro de 2020, cravou 29 pontos no Ibope, superando a audiência da exibição original e se tornando o maior sucesso do horário desde 2012 .

5. A Grande Família (2014)

Embora não seja uma novela, o último episódio da série A Grande Família, exibido em 2014, merece destaque.

A despedida da família Silva emocionou o público e gerou grande repercussão nas redes sociais, com a hashtag #PraSempreGrandeFamília figurando entre os assuntos mais comentados do Twitter .

6. O Clone (2002)

Por fim, a novela de Glória Perez abordou temas como clonagem humana e dependência química, conquistando o público com uma trama envolvente.

O último capítulo, exibido em 14 de junho de 2002, alcançou altos índices de audiência e consolidou O Clone como um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

