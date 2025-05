Goiás poderá ganhar mais uma unidade da Havan; veja onde

Atualmente, há unidades da rede em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2025

Fachada da Havan, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma quarta unidade da Havan, uma das maiores redes varejistas do Brasil, pode estar prestes a desembarcar em Goiás. O local escolhido é a Região Metropolitana de Goiânia;

A novidade foi revelada por meio das redes sociais do prefeito do município, Fernando Pellozo (UB), que anunciou que as negociações para a possível vinda da rede ao município já começaram a ser tratadas. Ele também informou que um estudo de viabilidade já está em andamento.

À TV Mais Canedo, o secretário de Indústria e Comércio, Rafael Lyra, afirmou que a iniciativa trará impactos positivos para a economia local e destacou o interesse dos empresários em abrir a loja na cidade.

“Quando eu falei para um grupo de empresários, há anos, o grupo veio e se interessou. Eles já vieram aqui umas três vezes. Todo mundo do grupo da Havan aprovou. O prefeito está muito satisfeito porque vai gerar muito emprego e vai fomentar o comércio”, afirmou.

Apesar do anúncio, a data oficial para o início das obras ainda não foi informada.

Em Goiás, há unidades da Havan já em operação nas cidades de Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. A construção de outra loja em Goiânia também foi confirmada.