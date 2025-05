Descubra quanto tempo realmente leva para esquecer um ex, segundo a ciência

Mesmo após o fim da relação, conexões podem permanecer ativas por anos e estudo comprovou os limites

Gabriella Licia - 17 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Octavio J. García N.)

Superar o fim de um relacionamento e esquecer um ex nunca é uma tarefa simples. Mesmo quando a decisão é mútua, a dor da ausência e a quebra do vínculo emocional podem deixar marcas profundas.

Mas afinal, quanto tempo o coração leva para se curar de um término? A ciência tem uma resposta — e talvez ela surpreenda quem acredita que “um novo amor cura o antigo”.

Um estudo recente com mais de 300 participantes analisou o impacto emocional do fim de relacionamentos amorosos e revelou dados importantes sobre o tempo necessário para esquecer um ex.

De acordo com os pesquisadores, leva, em média, quatro anos para que o vínculo emocional comece a se dissolver. Para que essa conexão desapareça completamente, o prazo pode chegar a oito anos.

Isso acontece porque o cérebro cria associações afetivas profundas com quem se ama. Mesmo após o fim da relação, essas conexões continuam ativas por bastante tempo — especialmente se houver contato frequente com o ex-parceiro. Mensagens, interações nas redes sociais e encontros eventuais mantêm vivo o laço emocional e dificultam o processo de superação.

Outro ponto curioso revelado pela pesquisa é que entrar em um novo relacionamento não acelera a cura emocional. Ou seja, começar algo novo pode até distrair ou aliviar a dor por um tempo, mas não interfere diretamente no tempo que o cérebro e o coração levam para realmente esquecer um ex.

Fatores como a intensidade do amor vivido, o tempo de convivência, experiências compartilhadas e a existência de filhos em comum também influenciam no processo. Para algumas pessoas, a dor pode durar menos tempo; para outras, pode levar anos até que a memória do ex não provoque mais impacto emocional.

A ciência reforça que não existe fórmula mágica, nem prazo exato: cada processo é único. O mais importante é respeitar o próprio tempo, acolher os sentimentos e buscar formas saudáveis de reconstruir a própria vida — passo a passo, sem pressa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!