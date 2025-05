6 ações que engordam e muitos não fazem a menor ideia

Ficar atento a esses comportamentos pode ajudar a identificar o que está atrapalhando o seu shape

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já se perguntou por que a balança insiste em subir, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo? Às vezes, o vilão não é o que você come, mas como e quando você come — ou até mesmo o que você não percebe que está fazendo. É necessário ficar atento as ações que engordam!

Aqui estão seis hábitos sorrateiros que podem estar sabotando sua forma física sem que você perceba:

1. Pular refeições (especialmente o café da manhã)

Ignorar o café da manhã pode parecer uma boa ideia para economizar calorias, mas isso pode levar a um apetite descontrolado mais tarde.

Estudos mostram que pular refeições está associado a uma maior ingestão calórica ao longo do dia e ao aumento do risco de obesidade.

2. Dormir mal

A privação de sono bagunça seus hormônios da fome, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e diminuindo a saciedade.

Além disso, o cansaço pode reduzir sua motivação para se exercitar e levar a escolhas alimentares menos saudáveis.

3. Ambiente obesogênico

Viver em um ambiente que promove o consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo — como bairros sem áreas para caminhada e com fácil acesso a fast food — pode influenciar negativamente seus hábitos alimentares e contribuir para o ganho de peso.

4. Comer distraído

Assistir TV ou usar o celular durante as refeições pode levar ao consumo excessivo de alimentos, pois você não presta atenção aos sinais de saciedade do seu corpo.

Comer conscientemente ajuda a controlar a quantidade de comida ingerida.

5. Estresse crônico

O estresse constante pode aumentar os níveis de cortisol, um hormônio que estimula o apetite e favorece o acúmulo de gordura abdominal.

Além disso, muitas pessoas recorrem à comida como forma de lidar com o estresse, o que pode levar ao ganho de peso.

6. Subestimar as calorias líquidas

Por fim, bebidas como refrigerantes, sucos industrializados e cafés adoçados podem conter muitas calorias e açúcar.

Como essas calorias não promovem saciedade, é fácil consumi-las em excesso sem perceber.

Pequenas mudanças nos hábitos diários podem fazer uma grande diferença na manutenção de um peso saudável. Ficar atento a esses comportamentos pode ajudar a identificar e corrigir práticas que contribuem para o ganho de peso.

O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa na busca por uma vida mais equilibrada e saudável.

