Ruan Monyel - 19 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Uma Veterinária na Cozinha)

Quem nunca teve aquela vontade repentina de saborear um doce de leite cremoso, mas desistiu ao lembrar do tempo necessário para prepará-lo no fogão?

A boa notícia é que existe uma maneira prática e rápida de fazer essa delícia em casa: utilizando o micro-ondas, ficando pronto em poucos minutos.

Com apenas dois ingredientes e 10 minutinhos, é possível obter um doce de leite caseiro que agrada a todos os paladares.

Doce de leite no micro-ondas: é muito fácil e fica pronto em apenas 10 minutos

Essa técnica é ideal para quem busca uma sobremesa rápida e saborosa, sem abrir mão da qualidade e do sabor.

Além disso, é uma excelente opção para rechear bolos, tortas, panquecas ou simplesmente para ser apreciada com uma colher.

A simplicidade do preparo não compromete o sabor, que fica tão bom quanto o tradicional. Vale a pena experimentar.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

1 caixinha de creme de leite.

Para fazer, despeje o leite condensado em um recipiente de vidro grande e alto, próprio para micro-ondas, e então, ligue por 3 minutos em potência alta.

Retire com cuidado e mexa bem com um fouet ou colher de pau, depois, retorne ao micro-ondas por mais 3 minutos com potência máxima.

Por fim, retire novamente, mexa bem e adicione o creme de leite, misturando até obter uma consistência homogênea. Agora, deixe esfriar antes de servir ou utilizar em outros preparos.

Essa receita é perfeita para quem deseja economizar tempo, sem abrir mão do sabor e da qualidade do tradicional doce de leite.

