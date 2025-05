Bombeiro faz alerta importante para todo mundo que utiliza Air Fryer em casa

Devido ao grande número de ocorrências por acidentes domésticos com o aparelho, autoridade emitiu alerta geral para a população tomar cuidado

Magno Oliver - 20 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Solange Faria)

A Air Fryer é um dos aparelhos domésticos mais utilizados para fazer receitas e outros tipos de preparações gastronômicas.

Ela é útil e prática para muita coisa e ajuda também a descongelar e a preparar alimentos de forma mais saudável e sem óleo.

No entanto, o Corpo de Bombeiros trouxe um alerta geral para a população que utiliza Air Fryer em casa. O número de registro de acidentes domésticos e incêndios com o utensílio tem aumentado e as autoridades estão em alerta.

Bombeiro faz alerta importante para todo mundo que utiliza Air Fryer em casa

Em comunicado oficial lançado na legenda da postagem do @majormarra, a equipe do Corpo de Bombeiros emitiu alerta geral para a população tomar as seguintes precauções:

1. Jamais use adaptadores de tomada, extensões ou “T” para ligar sua Air Fryer. Eles podem causar superaquecimento, derreter e provocar um incêndio.

2. Se o plugue da sua fritadeira for de 20 ampères (com pinos mais grossos), é fundamental que a tomada seja compatível.

3. Não ligue sua Air Fryer se o pino da tomada estiver danificado, torto ou com sinais de desgaste.

4. Não encoste o aparelho na parede ou em móveis. Ela precisa de espaço para ventilação — o calor acumulado pode causar danos ou iniciar um incêndio.

5. Verifique se o timer está funcionando corretamente. Assim, se ele estiver com defeito, a Air Fryer pode continuar ligada por mais tempo que o necessário e pegar fogo.

6. Nunca use papel dentro da Air Fryer. O fluxo de ar pode fazer o papel encostar na resistência e iniciar um princípio de incêndio.

7. Fique atento ao acúmulo de gordura na resistência ou no fundo da fritadeira. A gordura pode entrar em combustão com o calor elevado.

8. Se sua Air Fryer começar a pegar fogo, jamais jogue água com ela conectada à tomada. Isso pode causar um choque grave.

9. Por fim, se tiver um extintor, use-o imediatamente. Caso não tenha, desligue a chave geral da casa antes de tentar apagar as chamas com água.

Confira o vídeo completo do alerta das autoridades:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Marra (@majormarra)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!