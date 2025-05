Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar jornalista que se interessou sexualmente por ele

Réu tinha longa ficha criminal, incluindo o que foi classificado como uma chacina no Mato Grosso

Natália Sezil - 23 de maio de 2025

Gilberto Rodrigues dos Anjos foi condenado pelo assassinato de Osni Mendes Araújo. (Foto: Reprodução)

Doze anos após o crime, o Tribunal do Júri de Mineiros, no Sul goiano, condenou a 17 anos de prisão o homem acusado de ter matado o jornalista Osni Mendes Araújo, enforcado, após a vítima demonstrar um interesse sexual não correspondido.

Gilberto Rodrigues dos Anjos responde por homicídio triplamente qualificado – por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime data de dezembro de 2013.

Segundo a denúncia, ambos haviam saído juntos, durante a noite, no carro de Osni. Ao pararem em um local, o jornalista teria manifestado interesse em se relacionar com Gilberto.

O réu, entretanto, se revoltou com a proposta e agrediu a vítima com um soco no rosto, que acabou desmaiando o profissional. Em seguida, a vítima foi enforcada com a própria camiseta.

Depois disso, Gilberto ainda roubou o carro de Osni e fugiu do local, escondendo-se na chácara de um amigo.

Ele continuou usando o veículo, e, cinco dias depois do ocorrido, saiu para buscar cervejas em um bar. Foi encontrado, nesse momento, pela Polícia Militar (PM).

O homem chegou a ser preso à época, mas foi liberado pela Justiça após sete meses. Esse período deve ser descontado dos 17 anos, 3 meses e 29 dias de prisão fixados pelo juiz Matheus Nobre Giuliasse, em júri popular.

O prazo também deve diminuir o período que ele já cumpriu entre novembro de 2023 e o momento da sentença.

Longa ficha criminal

Da época do crime até o momento da condenação, Gilberto teve o nome envolvido em alguns outros casos policiais.

O último deles data da última semana de novembro de 2023, quando estava sendo investigado pelo que foi considerado uma chacina em Mato Grosso.

Na ocasião, uma mulher, de 46 anos, e as três filhas dela, com idades entre 10 e 19 anos, foram encontradas mortas dentro de casa, na cidade de Sorriso.

Segundo divulgado pelo G1 à época, as quatro vítimas estavam degoladas e com sinais de abuso sexual, sendo que três delas estavam nuas. Interrogado, Gilberto confessou o crime.

Estupro e tentativa de homicídio também já teriam sido registrados no nome dele. Também em 2023, o réu teria invadido uma casa e abusado de uma mulher que dormia.

Diante disso, a vítima teria levado uma facada no pescoço, mas conseguiu reagir. O delito ocorreu no município de Lucas do Rio Verde.

