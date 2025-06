Ciúmes por detento de presídio em Anápolis foi motivação para pancadaria em restaurante de Pirenópolis

Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e precisou algemar uma das suspeitas

Davi Galvão - 02 de junho de 2025

Confusão aconteceu na Rua do Lazer, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Uma richa por ciúmes envolvendo um penitenciário no presídio de Anápolis. Este foi o motivo da pancadaria generalizada protagonizada na Rua do Lazer, em Pirenópolis, na noite deste domingo (1°), que contou com agressões, ameaças de morte e até facadas.

Imagens registradas no local mostram a movimentação da Polícia Militar (PM), que foi acionada para controlar a situação, bem como de clientes e turistas, que testemunharam o ocorrido.

A reportagem apurou que a briga, que envolveu quatro mulheres, teria começado após uma adolescente, de 16 anos, e outra jovem, de 27, entrarem em um restaurante procurando por uma das garçonetes, de 18.

Conforme testemunhas, a funcionária então teria sido agredida sem aviso prévio pela dupla, até que a mãe dela, que também trabalhava no local, intervisse para tentar proteger a filha.

Porém, a mulher não conseguiu apartar a situação e também foi violentada, sustentando ter sido agredida com “socos, unhadas e com uma faca”.

Diante da escalada da situação, a PM foi acionada e, com a confusão finalizada, questionou as suspeitas acerca da motivação do crime.

A adolescente então revelou que costumava ter um relacionamento com um homem, atualmente preso em Anápolis, e que havia descoberto que a garçonete, de 18 anos, havia escrito uma carta e tentado enviá-la para o detento.

Além disso, os policiais relataram que, a todo momento, a adolescente seguia dizendo que iria matar a garçonete, de modo com que teve de ser algemada para preservar a segurança dos envolvidos.

Diante dos fatos, todas as mulheres foram encaminhadas ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, sem ferimentos graves. A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.

INACREDITÁVEL 🚔Ciúmes por detento em Anápolis foi motivo de pancadaria em restaurante de Pirenópolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/4lxKQcpzfy — Portal 6 (@portal6noticias) June 2, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!