Pãozinho recheado com purê e queijo: fica crocante por fora e cremoso por dentro

Receita bombou nas redes sociais e os internautas curtiram bastante

Magno Oliver - 05 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Que tal comer um delicioso e macio pãozinho recheado com purê e queijo? Essa delicia fica bem crocante por fora, com um recheio que explode na boca.

Ingredientes para a massa do pãozinho recheado

– 1 xícara de farinha de trigo sem fermento;

– Uma colher de sopa de manteiga com sal;

– 5 colheres de sopa de leite.

Para o recheio do pãozinho

– 100g de muçarela ralada;

– 4 mini batatas cozidas sem casca (ou 2 batatas médias);

– Uma colher de sopa de queijo parmesão;

– 1 colher de chá de orégano;

– Pitadas de sal a gosto;

– 2 colheres de sopa de leite ou 1 colher de sopa de requeijão cremoso.

Modo de preparo da receita de pãozinho recheado:

Para essa receita, vamos começar pela massa. Pegue uma tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga derretida, o leite e misture muito bem. Misture todos os ingredientes manualmente, mas sem sovar, apenas para homogeneizar tudo até obter uma massa fresquinha e que desgrude da mão.

Assim, quando você perceber que a massa está com uma consistência mais elástica, faça uma bolinha e envolva em um plástico filme. Deixe ela descansar na geladeira pelo prazo de uma hora.

Enquanto a massa descansa, você vai cozinhar as batatas na água com uma pitada de sal. Depois que elas estiverem cozidas e bem macias, retire do fogo e leve para colocar em um prato.

Em seguida, você vai acrescentar orégano, queijo parmesão ralado e começar a amassar até ficar com uma textura de purê. No meio desse processo todo, acrescente o leite ou o requeijão e continue amassando as batatas até o purê ficar com uma consistência volumosa, bem cremosa.

Segunda etapa

Acabou o tempo de descanso, abra a massa com um rolo até ela ficar bem fina e acrescente bem no meio uma porção generosa de muçarela ralada. Coloque o purê por cima e, na sequência, finalize com o restante da muçarela ralada.

Agora você vai juntar as pontas da massa no centro até formar uma trouxinha e passar o rolo para deixá-la mais plana. Tome cuidado para não estourar o recheio.

Feito isso, pegue uma frigideira antiaderente, pincele um pouco de manteiga e frite a massa dos dois lados até que crie uma crosta bem dourada.

Por fim, depois que os dois lados estiverem bem douradinhos, pincele um pouco de manteiga derretida na parte de cima e acrescente um pouco de salsinha ou temperos a seu gosto.

