Anápolis recebe mega evento de cosplay e de cultura geek

Ingressos podem ser adquiridos com valor popular, por meio da doação de 1 kg de alimentos não perecíveis

Augusto Araújo - 09 de junho de 2025

Imagem ilustrativa de cosplayers em evento de animes. (Foto: Carlos Pupo/Folhapress)

Uma ótima notícia chegou para fãs de cosplay e cultura geek em Anápolis. Isso porque acontecerá o X-Fantasy 3, um dos principais eventos voltados para os fãs de quadrinhos, games, anime, k-pop, cinema e séries.

Ele será realizado entre sexta-feira (13) e domingo (15), no Campus Henrique Santillo da Universidade Estadual de Goiás (UEG), localizado às margens da BR-153.

O ambiente é um verdadeiro ponto de encontro para cosplayers, gamers, otakus e amantes em geral da cultura pop, e com indicação para todas as faixas etárias.

Dentre as atrações divulgadas, está uma feira geek com lojas voltadas ao segmento, beco dos artistas com os

principais ilustradores da região e exposição de artes.

Além disso, o evento contará com a presença de palestrantes, dubladores, painéis, podcast, influencers e atrações musicais.

Confira a seguir a programação completa:

Ingressos

O X-Fantasy 3 terá entrada gratuita na sexta-feira (13), começando às 9h e encerrando apenas às 20h.

No sábado (14) e domingo (15), os ingressos terão valor popular de R$ 30 ou de R$ 55 para ambos os dias. Dessa forma, é necessário levar 1 kg de alimentos não perecíveis, destinados a famílias de baixa renda.

Além disso, haverá acesso gratuito para portadores de necessidades especiais, pessoas do espectro autista e portadores da Síndrome de Down.

Por fim, também será promovida uma campanha de coleta de material reciclável e descarte de lixo eletrônico durante os três dias do evento.

Mais informações estão disponíveis por meio do WhatsApp (62) 99527-9388 ou pelo Instagram @xfantasy.fest e anahq.portaloficial.

