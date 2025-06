Inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 5,8 mil e quase 200 vagas

Oportunidade está distribuída entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Natália Sezil - 17 de junho de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo promovido pela Prefeitura de Serranópolis, no Sudoeste goiano, com 186 vagas e salários de até R$ 5,8 mil.

As oportunidades estão distribuídas em dois editais, entre cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, com contratos temporários.

Os salários variam de acordo com a vaga, ficando entre R$ 1.522,76 e R$ 5.806,84, para jornadas de 30 a 40 horas semanais.

O prazo vai até o dia 25 de junho, e as inscrições devem ser realizadas presencialmente, de acordo com a pasta em questão.

Para o edital 01, o local é o prédio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na Av. Joaquim Maneco rf 01. Qd. 14 Lt. Al. Centro.

Já para o edital 02, as inscrições acontecem na sede da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Major João Joaquim de Lima, nº 17, Setor Jardim das Oliveiras.

A seleção acontece por meio de prova de títulos e entrevista. A divulgação do resultado final está previsto para os dias 09 e 11 de julho.

Confira a lista de cargos do edital 01:

Auxiliar Administrativo (14);

Agente Fiscal (01);

Auxiliar de Serviços Gerais (26);

Auxiliar de Serviços Gerais Operacionais Diversos (20);

Agente de Alimentação (08);

Vigilante (06);

Porteiro (03);

Instrutor de Artesanato (02);

Coletor de Lixo (02);

Operador de Maquias (02);

Gari Varredor (27);

Instrutor de Futebol (03);

Coveiro (01);

Cuidadora (09);

Agente de Endemias (05);

Assistente Social (03);

Supervisor (01);

Visitadores (02);

Psicólogo (02).

Veja a lista de cargos do edital 02:

Professor Pedagogo (33);

Professor Inglês (01);

Professor Educação Física (01);

Nutricionista (01);

Psicólogo (01);

Profissional de Apoio (06);

Assistente Educacional Infantil (06).

