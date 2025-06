2 morrem em colisão de motocicletas na GO-060, entre Goiânia e Trindade

Um dos condutores levava o filho adolescente na garupa e morreu a caminho do hospital

Augusto Araújo - 10 de junho de 2025

Vítimas sofreram acidente fatal na GO-060. (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 39 e 46 anos, morreram após colisão frontal na GO-060, entre Goiânia e Trindade.

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (09), mas só repercutiu na manhã seguinte. Ambos eram pilotos de motocicletas que trafegavam pela rodovia, por volta das 20h30.

Eles vinham em sentido contrário na GO-060 quando, na altura do KM 4, sofreram um choque inesperado.

Segundo investigações preliminares, existe a suspeita de que os condutores dos veículos bateram “cabeça com cabeça” no momento do acidente.

Na garupa, eles também levavam um passageiro. No caso do homem de 46 anos, quem ocupava a posição era o filho, de apenas 15 anos. Já o outro condutor transportava um jovem, de 29 anos, sem relação de parentesco.

Ambos foram levados por ambulâncias para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com diversos ferimentos e escoriações, mas sem risco de vida após a colisão.

Contudo, o motociclista mais novo teve morte declarada ainda no local. Já o pai do adolescente faleceu a caminho da unidade de saúde.

