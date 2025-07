Divulgada lista dos carros mais procurados pelos motoristas goianos

Levantamento apontou veículos mais buscados nas categorias 'usado' e 'zero km'

Thiago Alonso - 20 de julho de 2025

Honda Civic é um dos carros mais procurados. (Foto: Divulgação/Honda)

O Honda Civic é o carro mais desejado pelos goianos em 2025, conforme dados de um levantamento do Webmotors Autoinsights, que analisou os dez modelos mais buscados no primeiro semestre do ano.

O estudo avaliou, durante o período de janeiro a junho, informações do setor automobilístico com base na quantidade de visitas de usuários aos anúncios de carros usados da plataforma.

De acordo com a pesquisa, 16% dos goianos têm procurado por um Honda Civic, sendo que o segundo colocado é o Toyota Corolla, que lidera 14% das buscas, seguido do Chevrolet S10, cuja taxa de busca é de 12%.

Os moradores de Goiás também estão de olho na Ford Ranger, que figura a quarta colocação da lista, com 9%, mesmo percentual do Toyota Hilux e do Volkswagen GOL, que se posicionam na quinta e sexta posição entre os carros mais pesquisados.

Veículos como Chevrolet Onix, Toyota Hilux SW4, BMW 320i e Volkswagen Polo fecham a lista, todos com 8% de interesse dos usuários.

O levantamento do Webmotors Autoinsights também avaliou o desejo dos goianos por carros zero km, sendo que, neste ranking, o Ford Ranger (14%) saiu como o favorito dos compradores.

Em segundo lugar, o Toyota Corolla Cross foi apontado como o preferido por 12% dos usuários, sendo sucedido pelo Hyundai Creta (11%) e pelo Toyota Corolla (10%), que ocupa a quarta posição.

A quinta opção mais procurada pelos goianos fica por conta do Chevrolet S10, que, juntamente com o Toyota Hilux SW4 e o Toyota Hilux, acumula 9% das pesquisas.

Motoristas que queiram adquirir carros zero km também estão de olho no Honda Civic, que ocupa a nona posição, com 8% das procuras, seguido do décimo lugar, o Fiat Toro, também com um percentual de 8%.

Confira a lista dos 10 carros usados mais visitados de Goiás:

Honda Civic (16%)

Toyota Corolla (14%)

Chevrolet S10 (12%)

Ford Ranger (9%)

Toyota Hilux (9%)

Volkswagen Gol (9%)

Chevrolet Onix (8%)

Toyota Hilux SW4 (8%)

BMW 320i (8%)

Volkswagen Polo (8%)

Confira a lista dos 10 carros novos mais visitados de Goiás:

Ford Ranger (14%)

Toyota Corolla Cross (12%)

Hyundai Creta (11%)

Toyota Corolla (10%)

Chevrolet S10 (9%)

Fiat Strada (9%)

Hilux SW4 (9%)

Toyota Hilux (9%)

Honda Civic (8%)

Fiat Toro (8%)

Sobre a Webmotors

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!