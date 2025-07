Leilão online oferece imóveis em Goiânia e Anápolis com lances até R$ 500 mil abaixo do valor de mercado

Imóveis turísticos em Caldas Novas também são oferecidos por metade do preço original

Natália Sezil - 20 de julho de 2025

Leilão inclui apartamento no bairro Jundiaí, em Anápolis, e imóvel no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, irá realizar um leilão de imóveis residenciais na próxima terça-feira (22). Os lances iniciais diferem em até R$ 507 mil dos preços de mercado.

Ao todo, são mais de 200 residências sendo leiloadas em todo o Brasil, entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais. Dessas, 64 ficam em Goiás.

Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia fazem parta da lista de municípios que estão incluídos nas ofertas, assim como Trindade, Goianira e Senador Canedo.

Além disso, há imóveis na cidade turística de Caldas Novas, na crescente Rio Verde e em outros 20 locais do estado, como Jataí e Catalão.

Abaixo do preço de mercado

Nas “economias”, o primeiro destaque vai para um apartamento no Residencial Dunas Douradas, no bairro Jundiaí, em Anápolis. Com 133 m² de área construída e 133 m² de área privativa, o imóvel avaliado em R$ 760 mil está com lance inicial de R$ 420 mil.

Em Goiânia, a maior diferença é de um apartamento no Condomínio The One Exclusive Life, no Jardim Goiás. Avaliado em R$ 2,2 milhões, o imóvel com três dormitórios e duas vagas começa os lances em menos de R$ 1,7 milhão.

Em Caldas Novas, apartamentos no Bairro do Turista e no Parque dos Pomares saem a quase metade do preço de mercado. São até R$ 150 mil de diferença, nesses dois casos.

Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada de, pelo menos, 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no site Mega Leilões, onde é possível conferir fotos e mais informações a respeito dos imóveis desejados.

