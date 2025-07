11 novas profissões que passam a ter direito à aposentadoria especial

Essas mudanças no INSS impactam milhares de brasileiros

Pedro Ribeiro - 23 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Algumas profissões acabam de conquistar um novo direito que pode mudar o rumo da aposentadoria de muita gente.

A partir de 2025, trabalhadores de 11 áreas específicas passam a ter acesso à aposentadoria especial — um benefício que reduz o tempo necessário de contribuição, graças aos riscos envolvidos no exercício da função.

Se você atua em ambiente perigoso, insalubre ou com agentes nocivos, este conteúdo é pra você.

11 novas profissões que passam a ter direito à aposentadoria especial

A nova regra trouxe alívio e reconhecimento para quem enfrenta riscos no dia a dia. As profissões incluídas foram avaliadas com base nos perigos e na exposição contínua a condições prejudiciais à saúde.

Veja as 11 atividades que agora têm direito à aposentadoria especial:

Agentes de trânsito

Eletricistas

Vigilantes armados e não armados

Motoristas de transporte coletivo

Técnicos em radiologia

Enfermeiros

Trabalhadores da limpeza urbana

Metalúrgicos

Bombeiros civis

Motoristas de cargas perigosas

Assistentes sociais expostos a ambientes de risco

A inclusão dessas profissões reconhece os riscos envolvidos e oferece acesso facilitado à aposentadoria. Mas atenção: é necessário comprovar a atuação habitual e permanente nessas condições.

Como funciona a aposentadoria especial para essas profissões?

A aposentadoria especial permite que o trabalhador se afaste do mercado com menos tempo de contribuição, dependendo do grau de exposição ao risco. São três faixas principais: 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade exercida.

Para conseguir o benefício, o profissional precisa apresentar documentos como:

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Registros em carteira de trabalho

Contratos com descrição de funções

Relatórios ou laudos que comprovem a exposição contínua a agentes nocivos

A análise do INSS é criteriosa. Cada caso é avaliado individualmente, com base no histórico de trabalho e nos documentos apresentados. Em situações de indeferimento, ainda é possível recorrer ou entrar com ação judicial.

Quem pode solicitar e como preparar a documentação?

Se você trabalha ou trabalhou em alguma das profissões listadas, vale organizar tudo desde já. Mantenha seu PPP atualizado e guarde qualquer registro que comprove sua atuação em ambientes insalubres ou perigosos.

Os principais documentos incluem:

PPP

LTCAT

Carteira de trabalho

Contratos e holerites

Outros comprovantes que atestem a exposição ao risco

A recomendação é simples: mantenha tudo registrado. Isso facilita o processo e evita atrasos na concessão do benefício.

O que muda com as novas regras de 2025?

Com a ampliação das carreiras reconhecidas, mais trabalhadores passam a ter acesso ao benefício. Isso aconteceu após pressão de sindicatos, debates com especialistas e ajustes na legislação previdenciária. A mudança reforça a proteção social a quem atua sob condições adversas.

É essencial acompanhar as atualizações do INSS, manter a documentação correta e, se necessário, buscar orientação jurídica. Quem já está nessas áreas deve planejar a carreira considerando essa vantagem. Quem pensa em entrar, pode enxergar esse direito como um diferencial importante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!