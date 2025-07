Motorista morre ao bater em árvore enquanto tentava fugir de blitz em Anápolis

Jovem de 27 anos desobedeceu ordem de parada na Avenida JK e foi perseguido pela Dict até a Vila Operária

Davi Galvão - 26 de julho de 2025

Motorista morreu após tentar fugir de blitz. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) após colidir violentamente contra uma árvore enquanto tentava fugir de uma blitz da Polícia Civil, em Anápolis.

O acidente ocorreu na Rua Araguaia, no setor Vila Operária, durante a execução da Operação Direção Consciente, coordenada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

A vítima foi identificada como Carlos Eduardo Ferreira Martins.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele conduzia um Volkswagen Gol que recebeu ordem de parada na Avenida JK, mas desobedeceu à determinação policial e passou a fugir em alta velocidade.

A tentativa de evasão seguiu em direção ao bairro Jardim Alvorada, até que, já na Rua Araguaia, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu de forma frontal contra uma árvore.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão intenso que a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito do motorista ainda no interior do carro.

