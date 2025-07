Jovem é preso após ameaçar clientes e desacatar policiais em bar de Anápolis: ‘vou fazer sua família chorar’

Suspeito ainda gritou vários palavrões contra as autoridades, resistindo à abordagem e tentando agredi-las

Natália Sezil - 27 de julho de 2025

Polícia Militar (PM) foi acionada no bairro Jardim dos Ipês. (Foto: Reprodução e Google Street View)

Um jovem, de 27 anos, acabou preso em flagrante após ameaçar dois policiais militares dizendo que os mataria e faria “a família deles chorar”, neste sábado (26), em Anápolis.

A situação aconteceu em um bar localizado no Jardim dos Ipês, onde ele já estaria aterrorizando diversos clientes com um simulacro de arma de fogo.

No estabelecimento comercial, o jovem estaria dizendo aos consumidores que era “matador” e “perigoso”, assustando a clientela. Por isso, o proprietário do local acionou a Polícia Militar (PM).

A chegada das autoridades, entretanto, não foi o suficiente para que o suspeito parasse com as ameaças – de modo que ele apenas mudou o alvo das palavras.

Isso porque os policiais já teriam sido recebidos no bar aos gritos, com o jovem dizendo: “eu tenho porte, seus p* no c*, bandido do car*. Eu pago para sair da cadeia”.

O suspeito também teria resistido quando os militares começaram a busca pessoal, localizando o simulacro na cintura dele.

Diante do ocorrido, o jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames. No trajeto, ele ainda teria continuado as ameaças, dizendo que sairia do presídio e mataria os policiais, pois seria de uma facção criminosa.

Conduzido até a delegacia, a Polícia Civil (PC) deliberou pelo auto de prisão em flagrante. Agora, a corporação fica responsável pelas próximas medidas legais.

